Ранкова “бавовна”: у російському Єйську горить нафтосховище

Серпень, 10 в 9:01

Зранку 10 серпня в російському місті Єйськ спалахнуло нафтосховище.

– У Єйську, що майже напроти Маріуполя (через Азов за 30 км) – теж “бавовна” зранку. Мабуть, теж хтось невдало кинув недопалок, – зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За словами Петра Андрющенка, саме із Єйська російські окупанти планують завозити боєкомплект до Маріупольського порту.

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– У Єйську, окрім порту, є вантажний авіатермінал. Тому така раптова пожежа може бути цілком не раптовою, – припустив радник міського голови Маріуполя.

Нагадаємо, що напередодні на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці в тимчасово окупованому росіянами Криму пролунали кілька вибухів.

У Міноборони РФ заявили, що причиною вибухів на аеродромі нібито стала детонація авіаційних боєприпасів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 168-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко