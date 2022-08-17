Путін досі хоче захопити більшу частину України та змінити владу в Києві – ISW
Кремль продовжує спотворювати свої ймовірні максималістські плани щодо України.
Такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши заяви президента Росії Володимира Путіна на форумі Армія-2022 15 серпня.
Фахівці звернули увагу, що очільник РФ, говорячи про цілі війни Росії в Україні, не згадав про територію за межами Донбасу.
Путін обмежився лише заявою, що російські та донбаські сили “виконують свій обов’язок, воюючи за Росію та звільнення Донбасу”.
Однак в ISW переконані: стратегічні цілі Росії залишаються незмінними.
РФ, як і раніше, прагне змінити “режим у Києві” та забезпечити територіальний контроль над більшою частиною України.
– Така обмежена заява про російські цілі різко контрастує з раніше сформульованими військовими цілями щодо “денацифікації” та “демілітаризації” всієї України, – зазначають в Інституті вивчення війни.
Крім того, відносно обмежена заява Путіна, вважають аналітики, несумісна з діями Росії щодо інтеграції окупованих частин Херсонської та Запорізької областей до Російської Федерації.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 175-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ISW