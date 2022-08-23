Серпень, 23 в 19:51

У районі російського села Тимонове Бєлгородської області 23 серпня знову пролунали вибухи боєприпасів.

Цього разу губернатор області В’ячеслав Гладков пояснив це тим, що пожежа та подальші вибухи сталися нібито через спекотну погоду.

– Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери, – написав він.

За словами російського губернатора, постраждалих немає, але, про всяк випадок, переселив місцевих жителів до одного з санаторіїв. Водночас частина селян поїхала самостійно в інші населені пункти.

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В’ячеслав Гладков додав, що на місці вибухів працюють оперативні служби.

Зазначимо, що у Бєлгородській області за останні дні вже неодноразово ставались пожежі в місцях скупчення ворожих боєприпасів. Як приклад, 18 серпня у районі того ж села Тимоново почалась пожежа на складі з боєприпасами, що знову стало причиною для евакуації місцевого населення.

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Джерела: В’ячеслав Гладков, Жесть Белгород