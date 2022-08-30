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Факти / Світ / Росія

Невдала мобілізація Росії: Кремль збільшуватиме кількість найманців з ПВК Вагнера

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Невдала мобілізація Росії: Кремль збільшуватиме кількість найманців з ПВК Вагнера
Фото: Генштаб ЗСУ

Прихована мобілізація у центральних і південно-східних регіонах Росії зазнала значних невдач. Росіяни частіше відмовляються помирати за ідеї кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Через це у Міноборони Росії вирішили збільшити кількість найманців з приватних військових компаній, які беруть участь у бойових діях на території України.

– Першочергово у війні проти нашої держави командування Збройних сил РФ активно використовує представників російської ПВК Вагнер/Ліга, – зазначили українські розвідники.

За оцінками воєнної розвідки України, на тимчасово окупованих територіях перебуває близько 4,5-5 тис. бойовиків. Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, які діють у першій лінії наступальних військ.

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Джерело: Міноборони
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