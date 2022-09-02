Вересень, 02 в 13:10

Працівники російської Федеральної служби безпеки (ФСБ РФ) розшукують у Москві вихідців з України для ймовірного звинувачення в “терактах” у майбутньому.

Такі дані оприлюднили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними ГУР, у російській столиці посилюється пошук громадян РФ, котрі демонструють негативне ставлення до повномасштабної війни проти України. І особливу увагу в ФСБ приділяють українцям за походженням та колишнім громадянам нашої країни.

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У рамках цієї кампанії в Москві групи людей у цивільному здійснюють поквартирний обхід. Вони представляються працівниками ФСБ РФ та випитують у мешканців будинків, чи проживають десь поблизу українці, а також чи хтось не здає громадянам України житло в оренду.

ФСБшники також запитують про ставлення громадян до війни проти України (до оголошеної Кремлем так званої “спецоперації”, оскільки в РФ війну досі не називають війною).

За інформацією розвідки, такий квартирний “рейд” має декілька цілей.

– Одна з цілей вказаних дій – недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї, – зазначається в повідомленні.

Крім того, в РФ намагаються сформувати негативний образ українців як начебто “радикалів” та “терористів”. У розвідці наголошують, що в подальшому саме вихідців з України можуть звинуватити в терактах, організованих на території Росії спецслужбами РФ.

Як відомо, в серпні російська ФСБ звинуватила українські спецслужби у вбивстві доньки ідеолога “русского міра” Олександра Дугіна.

Водночас секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи підрив авто Дарʼї Дугіної, зазначив, що РФ зараз гостро потребує мобілізації населення, а тому влаштовує подібні теракти на своїй території, щоб налаштувати росіян проти України. Данілов уточнив, що очікується організація ФСБ серії терактів у російських містах з масовими жертвами.

Джерело: ГУР Міноборони України