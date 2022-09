Вересень, 03 в 12:58

У суботу, 3 вересня, в Москві відбувається церемонія прощання з колишнім президентом СРСР Михайлом Горбачовим. Він помер 30 серпня, на 92-му році життя після тривалої хвороби.

Церемонія прощання організована в колонному залі Будинку союзів у Москві. Як зазначає американський телеканал CNN, саме там колись відбувалися державні похорони колишніх радянських диктаторів Йосипа Сталіна та Володимира Леніна.

Церемонія розпочалася о 10:00 за місцевим часом. За повідомленням російських ЗМІ, вхід для всіх бажаючих попрощатися з експрезидентом СРСР буде вільним, а церемонію не планують обмежувати за часом.

Тіло Михайла Горбачова знаходиться у відкритій труні, поруч стоять солдати почесної варти. Судячи з фото, біля труни перебувають члени його родини.

Inside the memorial service for Mikhail Gorbachev, one of the great leaders of the 20th century. It is not a state funeral. The Kremlin says there are “elements of a state funeral.” pic.twitter.com/sWWN7UAv9m — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) September 3, 2022

A few more photos. Body of Gorbachev lying in state as family and close friends sit nearby, quiet opera playing inside the hall, flanked by security and military guard of honor. pic.twitter.com/SFE8pBZV5Q — Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 3, 2022

Згодом Горбачова поховають на Новодівичому цвинтарі, поряд із дружиною Раїсою.

Від самого ранку біля Будинку союзів у центрі Москви вишикувалися довжелезні черги з сотень росіян, котрі бажають потрапити на церемонію. Частину вулиці Велика Дмитрівка біля будівлі перекрили, як і вихід до неї з метро. Автомобілі туди не пропускають, тож підійти можна лише пішки.

Сотни людей собираются у Дома союзов в Москве, где пройдет прощание с Горбачевым. Полицейские советуют идти мимо кафе «Страна, которой нет», чтобы добраться до места прощания, передает SOTA. Видео: SOTA pic.twitter.com/dUjVjjtEuy — Новая газета. Европа (@novayagazeta_eu) September 3, 2022

Будівлю, де відбувається церемонія, посилено охороняють співробітники поліції та Росгвардії. Біля входів обладнані металошукачі, присутня бронетехніка.

Long lines of people waiting to pay their final respects to Mikhail Gorbachev outside the House of Unions in Moscow. pic.twitter.com/fpAHHGbkVn — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) September 3, 2022

People have lined up to bid a final farewell to the last leader of the Soviet Union. Queues formed outside the building where the coffin of Mikhail Gorbachev is displayed. Putin is said to miss the memorial service due to a busy schedule, but Hungary’s Viktor Orban will attend. pic.twitter.com/Dh5O1Iljpq — DW News (@dwnews) September 3, 2022

Без Путіна, але з Орбаном

Кремль не став оголошувати про державний похорон Горбачова. Там заявили, що під час церемонії будуть “елементи державного похорону”, включно з почесною вартою, а РФ надасть допомогу в організації. Жодних пояснень, чим цей похорон відрізнятиметься від аналогічних державних, у Кремлі не надали.

Слід зазначити, що президент РФ Володимир Путін не відвідає церемонію прощання та похорони Горбачова. Прессекретар кремлівського диктатора Дмитро Пєсков пояснив це тим, що в Путіна начебто “щільний робочий графік”, через який він не зможе прибути на похорон.

– Ми знаємо, що церемонія прощання відбудеться 3 вересня, похорон, але, на жаль, робочий графік президента йому не дозволить це зробити 3 вересня, – заявив Пєсков.

Водночас глава РФ 1 вересня заїхав у морг перед вильотом до Калінінграда та поклав квіти до труни Горбачова.

Vladimir Putin has visited a Moscow hospital where the body of Mikhail Gorbachev is being kept in an open casket. The Russian president will not be attending the funeral. More on this story: https://t.co/pseK2pKBQt pic.twitter.com/TY1NfolLT9 — Sky News (@SkyNews) September 1, 2022

Водночас церемонію відвідав колишній прем’єр та президент РФ Дмитро Медведєв, відомий своїми цинічними заявами щодо війни проти України.

Також була помічена російська співачка Алла Пугачова. Вона разом із чоловіком Максимом Галкіним та дітьми виїхала з Росії після початку повномасштабної війни в Україні, але нещодавно повернулася.

Як зазначає телеканал CNN, на похорон Горбачова не прибудуть західні політики. Це пов’язано з тим, що Москва заборонила в’їзд до РФ сотням іноземних політиків у відповідь на західні санкції.

Схоже, єдиний, хто приїхав, – це прем’єр Угорщини Віктор Орбан, відомий своїм лояльним ставленням до РФ та Кремля. За даними росЗМІ, він перебував на церемонії прощання близько 10 хвилин, поклав квіти, висловив співчуття родині Горбачова та залишив залу. Як повідомляли західні ЗМІ, особистих зустрічей у Орбана а Москві не заплановано.

Німецьке видання Deutsche Welle, своєю чергою, інформує, що ні Франція, ні Німеччина, ны Велика Британія не відправили представників до Москви на похорон Горбачова. Європейські країни представлятимуть в основному не лідери, а посли та інші дипломати.

Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що не поїде на церемонію через відсутність запрошення, а його попередниця Ангела Меркель заявила про травму коліна.

Після того, як РФ розв’язала повномасштабну війну проти України, європейські країни запровадили щодо агресора санкції. Європа та Росія закрили один для одного повітряний простір. Крім того, Москва внесла західних політиків до “чорного списку”.

Телеканал CNN звертає увагу на те, що похорон Горбачова різко контрастує з церемонією поховання першого президента Росії Бориса Єльцина, який обрав Путіна своїм наступником. Тоді Кремль оголосив день національної жалоби, а на похороні були присутні багато світових лідерів, у тому числі колишні президенти США Білл Клінтон і Джордж Буш, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Джон Мейджор і принц Ендрю, експрезидент Польщі Лех Валенса.

