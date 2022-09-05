Зняття санкцій в обмін на газ: Кремль знову вдався до шантажу Заходу

Вересень, 05 в 13:57

Прессекретар Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що проблеми з постачанням газу по Північному потоку зберігатимуться доти, доки не буде знято західні санкції.

– Проблеми в прокачуванні виникли через санкції, які ввели проти нашої країни і проти низки компаній західні держави, включаючи Німеччину та Велику Британію. Інших причин, які б призвели до проблем з прокачуванням, не існує, – сказав він.

Речник зазначив, що залишився робочим тільки один агрегат, “і той дає збої, і там відбуваються поломки, і це призводить до зупинки прокачування”.

– З огляду на те, що санкції продовжують працювати, враховуючи, що вони вносять абсолютне сум’яття, юридичне, практичне, у те, що пов’язано з техобслуговуванням усіх вузлів і агрегатів, то зараз поки що можна сподіватися на цей єдиний агрегат, що якось вдасться його упорядкувати, – продовжив він.

Він додав, що через санкції вся робота трубопроводу “тримається на одному агрегаті, який потребує серйозного обслуговування”.

Зараз дивляться

У Пєскова запитали, чи можна говорити, що питання прокачування газу Північним потоком цілковито залежить від санкцій і поставки відновляться, якщо їх знімуть або пом’якшуть.

– Безумовно, ті самі санкції, які заважають обслуговувати агрегати, які заважають їх переміщувати без відповідних юридичних гарантій, які заважають надавати ці юридичні гарантії і таке інше, саме ці санкції, які запровадили західні держави, довели ситуацію до того, що ми бачимо зараз, – сказав він.

Нагадаємо, що Газпром оголосив про закриття на невизначений термін газопроводу Північний потік до Німеччини, офіційно – з технічних причин.