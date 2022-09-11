Вересень, 11 в 9:47

З початку повномасштабної війни в Україні, яку розв’язала РФ, Збройні сили України ліквідували вже близько 52 650 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Протягом минулої доби українські військові знищили ще 400 російських окупантів, 18 танків, 33 бойові броньовані машини, три літаки, один гелікоптер та одну крилату ракету.

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Загальні бойові втрати російської армії з 24 лютого до 10 вересня орієнтовно склали:

танків ‒ 2 154 (+18);

бойових броньованих машин ‒ 4 617 (+33);

артилерійських систем – 1 263 (+4);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 311;

засобів ППО ‒ 162;

літаків – 242 (+3);

гелікоптерів – 213 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 902 (+4);

крилатих ракет ‒ 216 (+1);

кораблів /катерів ‒ 15;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 445 (+19);

спеціальної техніки ‒ 117 (+1).

Найбільших втрат війська РФ зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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