Вересень, 13 в 13:32

Росія намагається поповнити свої запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки зі складів Таджикистану.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до Міноборони Таджикистану із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ Ураган.

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Також Кремль цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ Піон та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у значній кількості має Таджикистан.

А ще Росія намагається залучити відставних військових та співробітників МВС Таджикистану до участі у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія і в Киргизькій Республіці.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються у всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС, наголошують в ГУР Міноборони.

Раніше повідомлялося, що РФ вербує жителів Далекого Сходу та Камчатки для війни в Україні.

Фото: Оперативне командування Північ