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Факти / Світ / Росія

У РФ дефіцит снарядів: боєприпаси до Піонів та Ураганів хочуть купити в Таджикистані

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Ураган під Прилуками

Росія намагається поповнити свої запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки зі складів Таджикистану.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до Міноборони Таджикистану із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ Ураган.

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Також Кремль цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ Піон та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у значній кількості має Таджикистан.

А ще Росія намагається залучити відставних військових та співробітників МВС Таджикистану до участі у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія і в Киргизькій Республіці.

У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються у всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС, наголошують в ГУР Міноборони.

Раніше повідомлялося, що РФ вербує жителів Далекого Сходу та Камчатки для війни в Україні.

Фото: Оперативне командування Північ

Джерело: ГУР
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