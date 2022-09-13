У РФ дефіцит снарядів: боєприпаси до Піонів та Ураганів хочуть купити в Таджикистані
Росія намагається поповнити свої запаси радянських боєприпасів та запчастин до військової техніки зі складів Таджикистану.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
Федеральна служба з питань військово-технічного співробітництва РФ звернулася до Міноборони Таджикистану із запитом щодо передачі 220-мм реактивних снарядів до РСЗВ Ураган.
Також Кремль цікавлять боєприпаси до 203-мм САУ Піон та двигуни УТД-20 для БМП-1 і БМП-2, які у значній кількості має Таджикистан.
А ще Росія намагається залучити відставних військових та співробітників МВС Таджикистану до участі у війні проти України. Розгортається вербувальна кампанія і в Киргизькій Республіці.
У чат випускників Бішкекського вищого військового училища надходять повідомлення з пропозиціями підписати контракти з ЗС РФ або однією з приватних військових компаній. Аналогічні вербувальні повідомлення розповсюджуються у всій республіці в професійних чатах колишніх військових та співробітників МВС, наголошують в ГУР Міноборони.
Раніше повідомлялося, що РФ вербує жителів Далекого Сходу та Камчатки для війни в Україні.
Фото: Оперативне командування Північ