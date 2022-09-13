Вересень, 13 в 12:15

У Росії за загадкових обставин загинув директор держкорпорації розвитку Далекого Сходу та Арктики Іван Печорін. Він займався авіаційною галуззю.

Про це повідомила пресслужба компанії.

А от російські ЗМІ пишуть, що Печорін випав із катера, який мчав повним ходом, в районі мису Ігнатьєва на Російському острові, що в Приморському Краї РФ.

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Сталося це увечері 10 вересня.

Тіло Печоріна вдалося знайти 12 вересня в районі села Берегове – на протилежному боці Амурської затоки.

Печорін працював при президентові Росії Володимирі Путіну, займався модернізацією авіації на сході Росії та розробкою ресурсів в Арктиці. Останній публічний виступ Печоріна відбувся на Східному економічному форумі у Владивостоку.

Нагадаємо, що голова ради директорів російської нафтової компанії Лукойл Равіль Маганов помер у лікарні Москви. ЗМІ повідомляли, що він випав із вікна лікарні, та підозрювали самогубство.

Джерела: КРДВ, Лента.ру

Фото: КРДВ