Кремль уперше визнав поразку в Україні та шукає винних – ISW

Вересень, 14 в 12:01

РФ уперше з початку вторгнення до України відкрито визнала свою поразку в Харківській області.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що в офіційних осіб Кремля та пропагандистів державних ЗМІ, які активно обговорюють причини поразки Росії, помітно змінилася модель звітування.

Фахівці нагадали, що в Кремлі раніше не визнавали ні поразку навколо Києва, ні на острові Зміїний.

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У першому випадку відступ від столиці України в РФ пояснили пріоритетом “звільнення” Донбасу, а вихід з острова Зміїний – “жестом доброї волі”.

– У Міністерстві оборони Росії спробували пояснити невдачу відведенням військ із Харківської області для перегрупування, але цей неправдивий наратив відразу наштовхнувся на швидку та гучну критику в інтернеті, – пояснюють експерти Інституту вивчення війни.

Нині, щоб зняти з президента РФ будь-яку відповідальність за поразку, у Кремлі працюють над тим, щоб звинуватити у втраті майже всієї окупованої Харківської області недостатньо поінформованих військових радників із оточення Володимира Путіна.

– Один із членів Ради з міжнаціональних відносин Кремля Богдан Безпалько навіть заявив, що військові, які не помітили концентрації українських військ і техніки, а також знехтували попередженнями про неминучий український контрнаступ у Харківській області в Telegram-каналах, мають покласти голову, – додають в ISW.

В Інституті вивчення війни нагадали, що в Кремлі одразу після виведення військ із Харківської області відклали зустріч Путіна з представниками Міноборони, посиливши видимість розриву між Кремлем і російським оборонним відомством.

– Визнання Кремлем поразки в Харківській області свідчить, що Путін хоче і здатний визнати поразку Росії, принаймні за деяких обставин, і зосередитися на відведенні провини від себе, – вважають аналітики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 203-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: ISW

Фото: ГУР