У Ростові-на-Дону відмовились лікувати поранених на Донбасі бойовиків – Генштаб ЗСУ

Вересень, 17 в 7:23

У госпіталі російського Ростова-на-Дону відмовились лікувати поранених бойовиків із батальйону незаконного збройного формування “Союз добровольців Донбасу”.

Підставою для відмови стало те, що вони не мають статусу регулярного військового формування, зазначають у Генштабі Збройних сил України.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, поранених бойовиків евакуювали до Ростова-на-Дону після штурму Авдіївки в Донецькій області.

Зараз дивляться

Станом на 17 вересня підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого “Союзу добровольців Донбасу”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.