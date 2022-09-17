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Факти / Світ / Росія

У Ростові-на-Дону відмовились лікувати поранених на Донбасі бойовиків – Генштаб ЗСУ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
лікарня
Фото: Dreamstime

У госпіталі російського Ростова-на-Дону відмовились лікувати поранених бойовиків із батальйону незаконного збройного формування “Союз добровольців Донбасу”.

Підставою для відмови стало те, що вони не мають статусу регулярного військового формування, зазначають у Генштабі Збройних сил України.

За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, поранених бойовиків евакуювали до Ростова-на-Дону після штурму Авдіївки в Донецькій області.

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Станом на 17 вересня підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого “Союзу добровольців Донбасу”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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