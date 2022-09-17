У Ростові-на-Дону відмовились лікувати поранених на Донбасі бойовиків – Генштаб ЗСУ
У госпіталі російського Ростова-на-Дону відмовились лікувати поранених бойовиків із батальйону незаконного збройного формування “Союз добровольців Донбасу”.
Підставою для відмови стало те, що вони не мають статусу регулярного військового формування, зазначають у Генштабі Збройних сил України.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, поранених бойовиків евакуювали до Ростова-на-Дону після штурму Авдіївки в Донецькій області.
Станом на 17 вересня підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого “Союзу добровольців Донбасу”.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 206-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.