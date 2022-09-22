Вересень, 22 в 16:43

Російські військові розходяться у думках щодо того, як найкраще протистояти контрнаступу Збройних сил України, оскільки армія РФ опинилася в обороні як на сході, так і на півдні.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За словами двох джерел в американській та західній розвідках, президент Росії Володимир Путін сам дає вказівки генералам на місцях. Це досить незвичайна тактика для сучасної армії, що говорить про неефективну командну структуру в РФ із самого початку.

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Західним розвідкам вдалося перехопити телефонні розмови російських офіцерів, які сперечаються між собою і скаржаться друзям та родичам на рішення, які ухвалює Москва.

І є серйозні розбіжності з воєначальниками щодо стратегії та того, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів.

Міністерство оборони Росії заявило, що перекидає сили в Харківську область, де ЗСУ досягли найбільших успіхів. Але американські та західні джерела у розвідках кажуть, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де Україна також розпочала контрнаступ.

Військові аналітики вважають, що наказ Путіна про часткову мобілізацію є прямим визнанням того, що “спеціальна військова операція” не спрацювала і потребує коригування.

Представники Білого дому заявили, що оголошення Путіним мобілізації лише підкреслює гостроту нестачі особового складу в армії РФ і сигналізує про розпач.

На думку російських військових аналітиків, неясно, чи матиме мобілізація якесь оперативне значення на полі бою або просто продовжить війну.