Вересень, 22 в 23:10

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни, які потраплять у першу хвилю мобілізації – це смертники на фронті.

Про це він розповів в ефірі Радіо НВ.

За його словами, російському керівництву треба закрити дірки на лінії фронту. Крім того, деякі військові частини та підрозділи укомплектовані менше, ніж на 50%.

Зараз дивляться

– Вони не здатні чинити опір ЗСУ. Ці люди, ця перша хвиля, їх якнайшвидше відправлять на лінію фронту. Коли це станеться? Ну, я думаю, що не раніше, ніж за місяць. Бо їх треба поставити на облік, одягти, дати екіпірування, провести примітивні навчання. Це може зайняти 3-4 тижні. Вже через місяць ми їх побачимо на лінії фронту, – зауважив військовий експерт.

Перед цим Олег Жданов заявив, що міноборони РФ реально може забезпечити до 100 тис. мобілізованих.

Раніше перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, генерал-лейтенант Михайло Забродський заявив, що навряд чи російську армію можна швидко поповнити висококваліфікованими військовими.

Джерело: Радіо НВ