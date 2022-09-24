Вересень, 23 в 23:57

Заступник голови МВС Польщі Мацєй Вонсік заявив, що його країна не впускатиме жодну групу росіян, навіть тих, які кажуть, що тікають від мобілізації.

Про це повідомляє Радіо Польщі.

За його словами, в окремих випадках Польща зможе застосовувати правила надання притулку.

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Станом на п’ятницю на кордоні з Калінінградською областю через мобілізацію в РФ не зафіксовано посилення трафіку або прикордонного руху.

– Ми не збираємося масово пускати до Польщі будь-яку групу росіян, навіть тих, хто каже, що втікає від мобілізації. Це надто небезпечно. Насправді в окремих випадках, якщо він (громадянин Росії – Ред.) зможе довести, що йому в Росії загрожують тортури, переслідування за політичними мотивами, що він дисидент, ми зможемо застосовувати положення про надання притулку, але точно не буде відкриття кордонів і заяв: росіяни втікайте від армії до Польщі. Ні, ми не будемо цього робити, — сказав Вонсік.

Він вважає, що серед тих, хто дійсно тікатиме від війни, будуть і такі, які контактують з російськими службами. А вони приїдуть “сіяти метушню, дезінформацію та дезінтеграцію російського опозиційного середовища, якщо таке з’явиться”.

– Тому ми будемо проводити жорстку політику щодо росіян, — сказав заступник голови МВС Мацей Вонсік.

Нагадаємо, що з 19 вересня Естонія, Латвія, Литва та Польща закрили в’їзд для громадян Росії з туристичними візами. Заборона стосується і шенгенських віз, виданих третіми державами.