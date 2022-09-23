Вересень, 23 в 20:04

Президент РФ Володимир Путін блефує, погрожуючи світові застосуванням ядерної зброї.

Так вважає позаштатний старший науковий співробітник Євразійського центру Atlantic Council Браян Вітмор.

Він зазначив, що з 24 лютого США не зафіксували жодних переміщень ядерної зброї РФ, тому вони мають і надалі надавати Україні військову допомогу.

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– Путін божеволіє, і зараз він блефує, розігруючи ядерну карту. Це вже стара і заїжджена платівка. США не повинні відступати. Нічого не змінилося з погляду підходу до України. Сьогоднішня ситуація – попри брязкіт путінської шаблі – нічим не відрізняється від учорашньої, – сказав він.

За словами Вітмора, якщо США побачать рух російських ядерних запасів, вони повинні дотримуватись двоєдиної стратегії.

– Адміністрація має продовжувати свою політику санкціонованого розкриття розвідувальних даних, аби світ знав, що відбувається. Це буде зроблено, щоб згуртувати міжнародне співтовариство, чинити серйозний тиск на Путіна для того, щоб той відступив, – зазначив він.

Крім цього, США мають надіслати Росії чіткий і недвозначний сигнал.

– Сигнал такий: будь-яке застосування Росією тактичної ядерної зброї призведе до негайного військового втручання з боку НАТО з загрозою того, що Альянс цілком знищить російські збройні сили, дислоковані в Україні, – додав Вітмор.