Вересень, 23 в 18:15

Сполучені Штати Америки протягом кількох місяців попереджали Москву про серйозні наслідки застосування ядерної зброї проти України. Повідомлення надсилалися в приватному форматі.

Про це інформує видання The Washington Post із посиланням на американських офіційних осіб.

За інформацією видання, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила навмисно не конкретизувати наслідки ядерного удару. Тож Кремль непокоїться через те, як саме може відреагувати Вашингтон. Таку тактику Білого дому називають “стратегічною двозначністю”.

До приватного спілкування з Москвою щодо ядерної зброї був залучений Державний департамент США. Проте офіційні особи, які розмовляли з журналістами на умовах анонімності, не конкретизували, хто доставив повідомлення, а також їхній зміст.

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Попри це, Росія продовжує посилювати свою риторику щодо можливого застосування ядерної зброї. Як зазначає видання, наразі не відомо, чи відправляли США якісь нові попередження після нещодавніх ядерних погроз російського диктатора Володимира Путіна. Однак один із високопоставленим американським чиновників заявив, що спілкування в останні місяці відбувалося постійно.

Видання звертає увагу на заяву заступника глави Радбезу РФ Дмитра Медведєва. Напередодні він оголосив, що Москва готова використати стратегічну ядерну зброю для “захисту” тимчасово окупованих територій українського Донбасу після проведення там псевдореферендумів про “приєднання” до Росії.

Ця заява пролунала через день після того, як Володимир Путін заявив про можливість застосування ядерної зброї “в разі загрози територіальній цілісності” РФ.

Представники адміністрації Байдена наголосили, що це не перший випадок з 24 лютого, початку повномасштабної війни в Україні, коли російське керівництво погрожує застосувати ядерну зброю. За їх словами, наразі немає жодних ознак того, що Росія переміщує свою ядерну зброю для підготовки до удару.

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За словами виконавчого директора Асоціації з контролю над озброєннями Деріла Кімбелла, заяви Путіна 21 вересня свідчать про те, що Росія розглядає можливість використання ядерної зброї на полі бою в Україні, щоб заморозити контрнаступ ЗСУ, а також змусити Київ та його союзників до поступливості. Тоді як попередні заяви Кремля були спрямовані на те, щоб застерегти Сполучені Штати та їхніх союзників від допомоги Україні.

– Кожен повинен визнати, що це один із, якщо не найсерйозніший епізод за останні десятиліття, коли може бути застосована ядерна зброя. Наслідки навіть так званої “обмеженої ядерної війни” були б абсолютно катастрофічними, – наголосив Кімбелл.

Протягом років американські експерти-ядерники непокоїлися через те, що Росія може застосувати тактичну ядерну зброю, яку іноді називають “ядерною зброєю поля бою”, щоб закінчити війну на своїх умовах.

Видання пояснює, що застосування Росією ядерної зброї проти України стане викликом для адміністрації Байдена. Оскільки будь-яка пряма військова відповідь США на це може призвести до більш масштабної війни між ядерними державами, запобігання якій Білий дім зробив пріоритетом номер один у своїй політиці.

Офіційні особи США активізували свої зусилля на Генасамблеї ООН цього тижня, щоб стримати РФ від застосування ядерної зброї.

Держсекретар США Ентоні Блінкен, виступаючи у четвер на засіданні Ради Безпеки ООН, наголосив, що “безрозсудні ядерні погрози РФ мають бути негайно припинені”.

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський уже відреагував на ядерний шантаж Кремля. Він зазначив, що світова спільнота не дозволить російському диктатору Путіну застосувати ядерну зброю, проте ризики існують.

Зеленський також наголосив, що останні погрози Кремля не змусять Україну відмовитися від звільнення своїх територій.

У ГУР Міноборони України, своєю чергою, поінформували, що Путін серйозно розглядає можливість ядерної війни. У відомстві зазначили, що вибух тактичної ядерної зброї вплине не лише на Україну, а й на Чорноморський регіон.