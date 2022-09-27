У РФ блокують виїзди з міст, влаштовують облави для пошуку призовників – ГУР

Вересень, 27 в 13:48

У Росії, де вже тиждень триває так звана часткова мобілізація, поліція обходить будинки для вручення повісток, і майже третина тих, кого забирають, не мають досвіду військової служби, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідки, у Краснодарському та Ставропольському краях, Архангельській, Волгоградській, Воронежській та Ростовській областях звільнили великі приміщення для розміщення мобілізованих, зокрема спортивні об’єкти.

У станиці Тамань Краснодарського краю поліція обходить будинки з метою вручення повісток чоловікам призовного віку.

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– Мобілізовані прибувають до Темрюкського районного військового комісаріату, формуються в команди та відправляються на доукомплектування військових частин, які зазнали значних втрат під час бойових дій. Після прибуття на пункти збору у людей вилучають засоби зв’язку. Відповідна підготовка в навчальних центрах не проводиться, – повідомляє ГУР.

Щоб запобігти виїзду чоловіків, на трасі поблизу райцентру Темрюк діють спільні блокпости поліції та представників військового комісаріату.

Загалом у Краснодарському краї близько 30% призваних – це чоловіки, які не мають ніякого досвіду військової служби, а офіцерські звання отримали після закінчення військових кафедр у ВНЗ.

У Тьоткіно Курської області поліція проводить обшуки в будинках. Причому тут заохочуються доноси на тих, хто спілкується з українцями або має знайомих і родичів в Україні. Дороги в напрямку райцентру також перекриті, виїзд цивільних заборонено.

А в Чуваській Республіці РФ ще 23 вересня призупинили мобілізацію, оскільки керівництво відзвітувало про виконання плану призову.

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Фото: ГУР