Вересень, 28 в 20:32

Погрози президента Росії Володимира Путіна застосувати ядерну зброю покликані шокувати західних союзників України і змусити їх відмовитися від підтримки.

Про це заявив американський генерал Веслі Кларк у коментарі одному з видань.

– Я думаю, що Путін програє, і він це знає. Він бачить кінцеву точку як для його дій в Україні, так і для свого правління в РФ. І тому він все більш відчайдушно намагається втриматися і досягти хоч якогось успіху. Тому проведення фейкового референдуму в Луганську і Донецьку і, можливо, в Херсоні – це намагання змусити більш серйозно ставитися до його погрози застосувати ядерну зброю, – зазначив він.

За словами Кларка, малоймовірно, що очільник Кремля застосує ядерну зброю під час війни з Україною.

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– Але якщо він анексує ці області й скаже, що “матушкє Росії” загрожує небезпека, то він думає, що світ, можливо, буде сприймати це як більш реальну загрозу, – додав генерал.

Кларк наголосив, що Путін таки здатний натиснути червону кнопку.