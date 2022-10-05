Наслідки непередбачувані: Путін втрачає контроль над групами підтримки

Жовтень, 05 в 9:36

Оголошена очільником Кремля Володимиром Путіним часткова мобілізація більше позначається на внутрішньому контексті в самій Росії, ніж на війні в Україні.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили у своєму останньому зверненні.

Часткова мобілізація, впевнені експерти, поряд із невдачами Росії на полі бою, лише загострює розлам у російському інформаційному просторі, заплутуючи та підриваючи наративи Путіна.

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– Українські джерела слушно зауважили, що часткова мобілізація не становить значної загрози в короткостроковій перспективі, оскільки український контрнаступ просувається швидше, ніж з’явиться ефект від мобілізації, – наголошують в Інституті вивчення війни.

В ISW навіть зацитували начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, який заявив, що мобілізація в Росії є “подарунком” Україні, оскільки Кремль опинився в “глухому куті”, затиснутим між своїми невдачами та рішучістю утримати те, що захопив.

– Суперечки навколо поганого проведення часткової мобілізації в поєднанні зі значними поразками росіян у Харківській області та навколо Лиману посилили внутрішню боротьбу, – додають аналітики.

За їхньою інформацією, зараз Путіну очевидно не вдається збалансувати вимоги російських націоналістів, що стають дедалі войовничішими, навіть попри підтримку останніми загальних цілей та цілей війни Путіна в Україні.

Нині, вважають експерти Інституту вивчення війни, Путіну необхідно зберегти підтримку:

військових блогерів (які просувають бачення Путіна як у Росії, так і в псевдореспубліках),

колишніх офіцерів та ветеранів (які допомагають організовувати та підтримувати кампанії формування сил),

силовиків (які забезпечують бойову міць на полі бою).

– Путіну потрібні всі три угруповання, щоб підтримувати свої військові зусилля, але невдачі в Україні в поєднанні з хаотичною частковою мобілізацією, здається, підривають радикальну націоналістичну спільноту в Росії, – підсумовують в Інституті вивчення війни.

Наразі, стверджують в ISW, Володимир Путін намагається заспокоїти цю спільноту.

Деяких військових блогерів очільник Кремля намагається вгамувати, запрошуючи на державне телебачення.

Силовикам дозволяє створювати власні сили та продовжувати наступальні операції навколо Бахмута та Донецька.

Втихомирити ветеранів президент РФ прагне оголошеною частковою мобілізацією та залученням до війни широкої громадськості, чого ті давно домагались.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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