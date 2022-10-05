Не можуть вдягти та прогодувати: РФ повернула мобілізованих із Краснодарського краю до Приморсько-Ахтарська

РФ під час проведення так званої часткової мобілізації має проблеми з окремими видами забезпечення.

Так, у Генеральному штабі Збройних сил України є інформація, що російське командування вирішило відправити мобілізований особовий склад із навчального центру Молькино Краснодарського краю назад до Приморсько-Ахтарська.

За даними української сторони, на такий крок у Росії пішли через неспроможність розмістити, одягнути та забезпечити харчуванням цю категорію військовослужбовців.

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Тим часом російська окупаційна влада намагається компенсувати втрати особового складу за рахунок призову місцевого населення тимчасово зайнятих та окупованих територій України.

За наявною інформацією, у Луганську мобілізованих чоловіків одразу спрямовують до підрозділів, що зазнали найбільших втрат.

Щойно мобілізовані не проходять ні медичну комісію, ні спеціальну підготовку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 224-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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