Жовтень, 13 в 21:47

Російського президента Володимира Путіна підтримує дедалі менше росіян, що випливає з того, як в Росії розгортається мобілізація.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Путінський режим все більше усвідомлює безперспективність планів з утримання захоплених українських територій. Свідченням цього є показова демонстрація російським керівництвом нібито рішучості знищити українську державність завданням масованих ракетних ударів по всій території України, – написала Маляр.

Натомість агресивні дії Кремля все менше підтримує російське суспільство, на що вказує перебіг мобілізації в Росії.

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– Зокрема значно зменшилась кількість прихильників дій влади, так званих z-людей, які заявляли про готовність добровільно мобілізуватися, але, зіткнувшись із відсутністю елементарної підготовки перед відправленням у зону бойових дій, почали масово втрачати патріотичні ілюзії та мотивацію до участі у воєнних авантюрах злочинного керівництва Росії, – повідомила заступниця міністра оборони України.

Маляр вказує на підвищення динаміки зниження мотивації особового складу противника брати участь у війні проти України. На це, зокрема, вказує підступна тактика окремих передових російських підрозділів, військовослужбовці яких намагаються ухилятися від бойових дій і ховаються у школах, дитячих садках і лікарнях, прикриваючись учнями, хворими дітьми, їх батьками та персоналом зазначених закладів, пише вона.

– На такі зміни в поведінці противника суттєво вплинули контрнаступальні дії Сил оборони України, внаслідок яких окупанти зазнають значних безповоротних і санітарних втрат, – пише Маляр.

Вона зазначила, що у зв’язку з цим, з метою вивільнення місць для поранених, що прогнозовано надходитимуть, окупанти дали вказівку керівникам медичних установ якнайшвидше виписувати особовий склад з легкими пораненнями, особливо з числа нещодавно мобілізованих та звільнених по мобілізації ув’язнених, попри незадовільний стан здоров’я.

Джерело: Ганн Маляр