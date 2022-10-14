Жовтень, 14 в 8:06

Публічні повідомлення про перші випадки загибелі погано підготовлених мобілізованих російських військових в Україні викликали нову хвилю критики на адресу російського командування.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, російські ЗМІ розповіли, що п’ятеро мобілізованих із Челябінська загинули в боях в Україні лише через три тижні після оголошення президентом Володимиром Путіним часткової мобілізації.

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Крім того, багато блогерів, які підтримують війну в Україні, вважають, що кількість убитих і поранених серед нових мобілізованих значно вища. Причиною є відсутність обіцяної підготовки, спорядження, згуртованості підрозділів і командирів, а також неодноразові випадки неправомірної мобілізації.

Також російські військові блогери стверджують, що командувач 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу Михайло Зусько віддав наказ про негайне перекидання без будь-якої передбойової підготовки військовослужбовців 15 полку 27 мотострілецької бригади з Московської області на лінії фронту в районі Сватового.

Пізніше писали, що Зуська заарештували через бойові втрати. Крім того, неясно, чому командир Південного військового округу віддавав накази щодо підрозділів Західного військового округу.

Родичі знайшли половину особового складу 15 полку пораненими у білгородській обласній лікарні після того, як підрозділ потрапив під масований артилерійський вогонь під час спроби вийти до Сватового. Зазначається, що полк не мав командування, зв’язку та постачання, а інша половина його особового складу досі перебуває на передовій у Сватовому.

Ще один російський військовий блогер розповів, що до Челябінська, Москви та Єкатеринбурга привозять труни з мобілізованими, а багато російських солдатів відразу здаються українським збройним силам.