Сили окупантів виснажені: як РФ намагається вирішити ситуацію і де шукає допомоги

Жовтень, 14 в 14:21

Днями керівник Центру урядового зв’язку Великої Британії Джеремі Флемінг повідомив, що після місяців виснажливих боїв в Україні у росіян закінчуються боєприпаси.

За його словами, сили окупантів виснажені, а нещодавня мобілізація, яку оголосили в РФ, свідчить про ознаки відчаю.

Водночас російські війська вже застосовують у війні проти України іранські дрони-камікадзе Shahed-136. Але, як виявилось, зброю РФ може постачати не лише Іран.

Зараз дивляться

Хто ще може допомагати Росії і чи вплине це якось на хід бойових дій – читайте у матеріалі.

Ситуація з боєприпасами в РФ

Про те, що Росія починає відчувати дефіцит боєприпасів, можна говорити вже давно. На цьому наголошує військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV.

За його словами, це вже стосується не лише ракетного озброєння авіаційного, морського і сухопутного базування. Йдеться вже навіть про такі боєприпаси, як банально снаряди до ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Якось їх компенсувати росіяни вже не можуть лише за рахунок радянських запасів на складах, які також не безмежні. Крім того, вони не завжди зберігалися у задовільних умовах.

Саме тому, за словами експерта, на сьогодні можна говорити про те, що РФ, маючи на початку повномасштабного вторгнення потенціал приблизно від 18 до 20 млн пострілів різного калібру, на сьогодні має його на рівні 7-8 млн.

– Росіяни вимушені компенсувати ракетне озброєння іранськими дронами-камікадзе. Якщо ми говоримо про артилерійські снаряди, то РФ намагається їх дістати у країнах колишнього СРСР. Зараз ми бачимо, як майже з семи складів та центрів зберігання вивозять велику кількість боєприпасів (тільки за серпень було вивезено понад 12 тис. тонн). Також росіяни вивозять артилерію і важку броньовану техніку, – пояснює експерт.

Однак, за словами Олександра Коваленка, у Білорусі також немає нескінченного потенціалу такої техніки. Тому не виключено, що найближчим часом РФ шукатиме інших постачальників.

На думку експерта, найбільш вірогідно, що таким постачальником може бути Таджикистан.

Іранські безпілотники на війні

Попри те, що Іран офіційно заперечує постачання Росії безпілотників для війни в Україні, окупанти все ж їх використовують.

Зокрема, вперше дрон Shahed-136 збили ще на початку вересня в районі Куп’янська Харківської області. Також Росія використовувала іранські безпілотники під час масованої ракетної атаки на Україну 10-11 жовтня.

Так, Shahed-136 окупанти атакували Ладижинську ТЕС на Вінниччині. Тільки за сьогодні ЗСУ вже встигли збити вісім іранських ударних дронів на південному та східному напрямках.

У Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни завезли на українські окуповані території іранських інструкторів для запусків дронів-камікадзе.

Є інформація, що іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладівці (Херсонська область) та Джанкої (Крим). Вони вчать росіян, як користуватись безпілотниками, й безпосередньо контролюють запуск дронів по українських цивільних об’єктах, зокрема удари по Миколаєву та Одесі.

Фото: УНІАН

Тим часом у Головному управлінні розвідки України заявили, що РФ продовжує завозити до Білорусі іранські ударні дрони, які у російській армії перейменували на Герань-2.

Водночас американські аналітики Інституту вивчення війни говорять, що іранські дрони-камікадзе не вплинуть на перебіг війни в Україні. Росіяни використовують їх задля терору.

Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов в одному з інтерв’ю заявив, що кількість Shahed-136, які збивають наші військові, сягає вже 85-90%, залежно від дня.

Не дронами єдиними

Днями у мережі поширили відео, на якому видно, як українські військові знайшли на покинутих позиціях росіян 60-мм міни, які, ймовірно, виготовлені в Китаї.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Крім того, ще у червні цього року міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін ніколи не надавав зброю РФ для війни проти України.

А 19 вересня президент США Джо Байден заявив: поки що не було жодних ознак того, що Китай надав Росії зброю або інші речі, які хотів Кремль, для допомоги у війні.

Хоча влітку видання The Wall Street Journal повідомляло, що китайський експорт до Росії мікрочипів та інших електронних компонентів і сировини, зокрема й такої, що має військове застосування, зріс.

Тим часом військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі Фактам ICTV пояснює, що наразі важко сказати, звідки у російських окупаційних військ можуть бути китайські боєприпаси.

Адже Китай продає своє озброєння багатьом країнам. Зокрема, Пекін постачає різноманітну техніку та боєприпаси до Пакистану. Він фактично є політичним куратором Талібану, який зараз існує в Афганістані.

Крім того, саме Талібан з 2017 року росіяни спонсорували, а сама РФ політично лобіювала його інтереси, а також постачала озброєння, боєприпаси, стрілецьку зброю та навіть техніку через Таджикистан.

– Тобто з Афганістану через Таджикистан ця зброя може потрапляти до Росії. Не виключено, що шлях може бути таким: Китай – Пакистан – Афганістан – Таджикистан – Росія. Я не виключаю саме такого маршруту. По-перше, РФ має гарні стосунки з Рахмоном (президентом Таджикистану, – Ред.). По-друге, Таджикистан постачав зброю до Афганістану, тому у них є спільні шляхи контрабанди. Водночас в Афганістан йде велика кількість озброєння з Пакистану, який є союзником Китаю. Тому такий сценарій також виключати не можна, – говорить Олександр Коваленко.

Позиція Білорусі

Білорусь не є безпосереднім учасником повномасштабної війни Росії проти України. Але вона надає матеріально-технічну підтримку російським окупантам. Також з Білорусі летять ворожі ракети по українських містах.

3 жовтня самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко підтвердив, що Мінськ бере участь у війні, яку Росія веде проти України. Однак, за його словами, білоруських військових не відправляють у зону конфлікту.

Тим часом днями Генштаб ЗСУ повідомив, що Білорусь зняла зі зберігання та відправила в російську Бєлгородську область першу партію з 20 бойових танків Т-72.

За інформацією наших військових, оборонно-промисловий комплекс Білорусі вже задіяно в ремонті російської техніки, пошкодженої внаслідок бойових дій.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький нещодавно повідомив, що РФ намагається втягнути Білорусь у відкриту війну проти України.

– Постійно проводяться зустрічі Путіна та Лукашенка, де обговорюється це питання. Путін намагається схилити Лукашенка до цього рішення, – пояснив він.

Фото: Адміністрація президента Білорусі

10 жовтня Лукашенко повідомив, що Росія та Білорусь домовилися про розгортання регіонального угруповання військ. За його словами, його будуть задіювати, якщо “рівень загрози досягає нинішнього, як зараз”.

Він додав, що основу формування становитиме білоруська армія. Також Лукашенко доручив прийняти та розмістити російських військових на території Білорусі, і дав доручення КДБ провести “заходи антитерористичного змісту”. Що він мав на увазі під цим — наразі не зрозуміло.

Коментуючи заяви про розгортання регіонального угруповання військ, аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що вважають малоймовірним спільний наступ російських та білоруських військ на Україну з півночі.

Ще раніше в ISW зазначали, що готовність Білорусі прийняти 20 тис. мобілізованих російських військових вказує на те, що Росія сподівається використати білоруські військові об’єкти та інфраструктуру.

На думку американських аналітиків, Лукашенко зараз не може собі дозволити втручатися у війну в Україні через внутрішні ризики. А Росія не має можливості швидко сформувати наземні ударні сили з нуля.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв вважає, що не можна відкидати ймовірності повторного наступу на Україну з боку Білорусі. За його словами, це залежатиме від тих умов обстановки, які складатимуться в майбутньому.

Але Наєв запевняє, що наразі ситуація повністю контрольована, до можливого наступу з боку Республіки Білорусь ми готові.