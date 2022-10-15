Жовтень, 15 в 15:19

В Росії в районі села Розумне у Бєлгородській області повідомляють про вибухи і начебто про роботу ППО.

За попередньою інформацією, горить нафтобаза.

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Місцеві Telegram-канали публікують фото, на яких видно, що вгору підіймається густий чорний дим.

Тим часом російські ЗМІ цитують губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, який заявив про влучання снаряду у нафтобазу на території Бєлгородського району.

За його словами, пожежники вже гасять вогонь, загрози поширення немає.

Зауважимо, що село Розумне, де горить нафтобаза, розташоване приблизно за 11 км від Бєлгорода.

Село Розумне на карті

Тим часом про вибухи в окупованому Криму повідомляють очевидці. Російські ЗМІ пишуть про “роботу ППО”.

Фото: Жесть Бєлгород