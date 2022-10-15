Жовтень, 15 в 11:39

У Приморському краї (Росія) знайшли мертвим Романа Малика – військового комісара Партизанського та Лазівського районів.

Спочатку низка російських видань повідомили, що на його тілі були ознаки самогубства. Але пізніше цю інформацію видалили.

За офіційною версією, у військовослужбовця зупинилося серце.

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Російський Telegram-канал Amur Mash повідомив, що тіло комісара, учасника так званої військової кампанії в Чечні Романа Малика знайшли вчора пізно ввечері біля паркану будинку на Селедцова.

Поліція розглядає версії вбивства та суїциду. Рідні чоловіка не вірять, що він сам вирішив піти з життя. Кажуть, що Малик був був урівноваженим і впевненим у собі.

Нагадаємо, у вересні у російському Усть-Ілімську призовник вистрілив у військкома. Він прибув до військкомату, оскільки його мали мобілізувати.

Військом проводив інструктаж для призовників, коли чоловік вистрілив шість разів.

Фото: Amur Mash