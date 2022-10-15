У Росії знайшли мертвим військового комісара Малика
У Приморському краї (Росія) знайшли мертвим Романа Малика – військового комісара Партизанського та Лазівського районів.
Спочатку низка російських видань повідомили, що на його тілі були ознаки самогубства. Але пізніше цю інформацію видалили.
За офіційною версією, у військовослужбовця зупинилося серце.
Російський Telegram-канал Amur Mash повідомив, що тіло комісара, учасника так званої військової кампанії в Чечні Романа Малика знайшли вчора пізно ввечері біля паркану будинку на Селедцова.
Поліція розглядає версії вбивства та суїциду. Рідні чоловіка не вірять, що він сам вирішив піти з життя. Кажуть, що Малик був був урівноваженим і впевненим у собі.
Нагадаємо, у вересні у російському Усть-Ілімську призовник вистрілив у військкома. Він прибув до військкомату, оскільки його мали мобілізувати.
Військом проводив інструктаж для призовників, коли чоловік вистрілив шість разів.
Фото: Amur Mash