Жовтень, 16 в 13:23

Власник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин активно намагається вислужитися перед президентом Росії Володимиром Путіним й відокремити сили своєї ПВК від звичайних сил Міноборони РФ.

Таку версію висунули аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму свіжому зверненні.

Зокрема, фахівці звернули увагу, що Telegram-канал, що пов’язаний із ПВК Вагнера, оприлюднив інформацію про те, що керівництво групи вирішило передати чотири позашляховики 126 батальйону берегової оборони Чорноморського флоту РФ, щоб допомогти їм тримати лінію фронту в Херсонській області.

Зараз дивляться

Такий жест Євген Пригожин зробив у відповідь на скарги, які представники батальйону записали на відео.

На опублікованих у соцмережах кадрах окупанти із 126 батальйону берегової оборони бідкались, що воюють на Херсонщині з першого дня вторгнення без перерв і ротацій, а протистояти “тиску” ЗСУ змушені, маючи лише один БТР на 80 осіб, що значно обмежує їх маневреність.

Так, в Інституті вивчення війни вважають, що передання такого обладнання підрозділу звичайних російських сухопутних сил може бути прихованою критикою очевидної неспроможності Міноборони РФ забезпечити потреби своїх солдатів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 235-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.