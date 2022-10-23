У Пермі спалахнув завод, де виготовляли заряди для Градів і Смерчів

Жовтень, 23 в 11:19

Щонайменше троє людей загинули під час вибуху на пороховому заводі в російській Пермі.

Пожежа, що спалахнула після вибуху, охопила площу 20 квадратних метрів.

Як уточнили в СтратКомі ЗСУ, саме цей завод працював у три зміни задля підтримки війни в України.

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Зокрема, там виготовляли заряди до реактивних систем залпового вогню Град, Смерч та комплексів протиповітряної оборони російських окупантів.

– Карма в дії! – зазначили в СтратКомі ЗСУ.

До слова, вибух на Пермському пороховому заводі стається вдруге за кілька днів.

Першого разу, коли місцеві жителі побачили густий дим над заводом, їх заспокоїли, що все під контролем.

Того дня на підприємстві буцімто проводили планові випробування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 242-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: СтратКом ЗСУ

Фото: Пермь 36,6