Мобілізація у Москві триває, але ЗМІ заборонили про це писати – розвідка

Жовтень, 24 в 15:06

Мер Москви Сергій Собянін ще 17 жовтня оголосив про дострокове припинення мобілізації у столиці РФ, проте насправді військовозобов’язаним продовжують вручати повістки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За його даними, зупинили роботу лише так званих мобільних мобілізаційних пунктів й призупинили практику “облав” на військовозобов’язаних у громадських місцях, а ЗМІ заборонили висвітлювати цю тему у Москві та Санкт-Петербурзі.

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– Наразі на полігонах Московської області триває підготовка мобілізованих військовослужбовців. Після підготовки планується відправлення підрозділів у зону ведення бойових дій в Україні, – кажуть у розвідці.

Водночас через брак офіцерського та сержантського складу інструкторами призначають військових, які підписали контракт у званні рядовий та мають бойовий досвід в Україні.

В ГУР кажуть, що підтверджується кількість мобілізованих до лав ЗС РФ “першої хвилі” – щонайменше 200 тис. осіб, а подальша мобілізація продовжуватиметься у “класичному” варіанті часів Другої світової.

– Перша частина мобілізованих, направлених в Україну з мінімальними термінами підготовки (або взагалі без неї), призначена для стабілізації лінії фронту. Наступні частини направлятимуться з урахуванням розвитку оперативної обстановки та, за можливості, залежно від готовності особового складу. За аналогічним принципом до ведення бойових дій проти ЗСУ залучатимуться мобілізовані другої, третьої та інших хвиль, – пояснили в українській розвідці.

Джерело: ГУР Міноборони України