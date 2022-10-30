Досить використовувати продукти як зброю: НАТО закликає Росію відновити дію зернової угоди
Північноатлантичний союз (НАТО) закликає Росію терміново відновити дію зернової угоди на тлі глобальної продовольчої кризи.
Про це у неділю, 30 жовтня, заявила прессекретар НАТО Оана Лунгеску.
– Президент Путін повинен припинити використання продуктів харчування як зброю і покласти край своїй незаконній війні з Україною. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, що дозволить продовольству дістатися до тих, хто його найбільше потребує, – наголосила Лунгеску.
За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Блоку.
– Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі, – додала вона.
Нагадаємо, що 29 жовтня Росія заявила про свій вихід із зернової угоди нібито через “атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА”.
Офіційний Київ назвав вихід Москви із зернової ініціативи продовольчим шантажем, зазначивши, що РФ використовує фальшивий привід.