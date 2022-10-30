Жовтень, 30 в 17:12

Північноатлантичний союз (НАТО) закликає Росію терміново відновити дію зернової угоди на тлі глобальної продовольчої кризи.

Про це у неділю, 30 жовтня, заявила прессекретар НАТО Оана Лунгеску.

– Президент Путін повинен припинити використання продуктів харчування як зброю і покласти край своїй незаконній війні з Україною. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново відновити угоду, що дозволить продовольству дістатися до тих, хто його найбільше потребує, – наголосила Лунгеску.

За її словами, зернову угоду, яку було затверджено у Туреччині, підтримують усі країни-члени Блоку. Зараз дивляться – Цей експорт допоміг знизити ціни на продовольство у всьому світі, – додала вона.