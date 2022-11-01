Листопад, 01 в 7:50

Засновник приватної військової компанії Ліга (Вагнера) Євген Пригожин стає дедалі популярнішим у Росії. Критика еліт та деяких представників влади дає Пригожину можливість утверджуватися як нова політична сила.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

“Кухар Путіна” Пригожин оголосив про створення центру ПВК Вагнер у Санкт-Петербурзі 4 листопада. І це при тому, що офіційно в Росії взагалі заборонені приватні військові компанії.

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31 жовтня Пригожин вимагав, щоб генпрокуратура Росії порушила кримінальну справу за фактом організації губернатором Санкт-Петербурга Олександром Бєгловим злочинної мережі в Санкт-Петербурзі.

За твердженнями Пригожина, злочинна мережа Бєглова має намір розграбувати держбюджет та збагатити корупціонерів.

Аналітики ISW вважають, що Пригожин використовує критику проти Бєглова та інших петербурзьких політиків задля підвищення своєї репутації. І це може спрацювати.

Водночас Пригожин заявив, що не планує йти в політику і створювати будь-які партії, а нібито хоче виконати свій обов’язок перед батьківщиною.

Пригожин може створити чи не створити свою власну політичну партію, але він утверджує себе як політичну силу, використовуючи свій популярний статус і свій зв’язок з Вагнером для критики своїх опонентів в елітних колах, вважають в ISW.

31 жовтня Пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у стані комфорту та перешкоджають повній мобілізації російського суспільства. За словами Пригожина, доки діти еліт не підуть на війну, повної мобілізації країни не буде.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що ПВК Вагнера почала масово набирати для участі у війні проти України хворих в’язнів із російських тюрем.