Листопад, 07 в 0:33

Російські морпіхи з Приморського краю, які воюють проти України на Донецькому напрямку, скаржаться на командування РФ.

Вони надіслали губернатору Примор’я Олегу Кожем’яко листа зі скаргами на дії командирів, які допускають великих втрат.

Військові РФ зі 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту зазначили у листі про сотні загиблих та поранених солдатів лише за чотири дні.

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– Їм начхати на все, щоб показати себе. Вони людей називають м’ясом. Як вони зібралися захоплювати населений пункт, проскочивши через посадки, в яких залишився противник, який нині нищить наших на шляхах евакуації поранених та підвезення боєприпасів. Крім того, Павлівка нижче за Вугледар, з якого луплять по нас, – йдеться у листі.

За даними російського Telegram-каналу, у листі морпіхи стверджують, що за чотири дні втратили близько 300 людей убитими, пораненими та зниклими безвісти під час наступу на село Павлівка під Вугледаром на Донеччині.

На думку авторів листа, їхні командири Мурадов та Ахмедов спланували наступ, щоб першийт “заробив бонуси перед начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим”, а другий отримав звання героя Росії.

Морпіхи просять Кожем’яко звернутися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням надіслати “незалежну” комісію, яка не пов’язана з Міністерством оборони РФ. Губернатор Примор’я не підтверджував отримання листа.