Листопад, 08 в 15:49

У Росії видали нові методички для пропагандистів задля зменшення негативних настроїв серед мобілізованих росіян.

У ГУР Міноборони України зазначають, що вказівки пропагандистам видали через високий рівень невдоволеності населення. У цих методичках закликають поважніше ставитися до мобілізованих та не називати їх “мобіками”.

ЗСУ пропагандисти мають називати бойовиками та збройними формуваннями, та не використовувати абревіатуру ВСУ.

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Військове керівництво держави російські журналісти повинні приписувати західним кураторам.

Вибухи та партизанські диверсії наказують називати хлопками. А тих, хто з Росії виїхав для уникнення мобілізації, мають висміюватися, називатися “убєжантами” та “пєрєждунами”.

Поява нових методичок свідчить про те, що проблема у російському суспільстві є, а невдоволення зростає. Керівництво РФ, своєю чергою, традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням, замість того, щоб розв’язувати цю проблему, – наголосили в українській розвідці.

Нагадаємо, у Херсоні пропагандисти планують зняти відео про “обстріли ЗСУ” мирного населення.

Джерело: ГУР Міноборони