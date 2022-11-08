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Угорщина не збирається приєднуватися до спільного пакета допомоги Україні від Євросоюзу на €18 млрд.

Про це у понеділок, 7 листопада, заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, Будапешт уже надав значну фінансову допомогу Україні та готовий продовжувати це робити і надалі.

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Але довгостроковий план спільних запозичень Угорщина не підтримуватиме, бо він виявився неефективним під час пандемії Covid-19.

– Ми готові продовжувати фінансову підтримку на двосторонній основі, на основі двосторонньої угоди між Україною та Угорщиною. Але ми, звичайно, не підтримуватимемо жодних спільних запозичень Євросоюзу в цій сфері, – сказав Сійярто.

Сійярто додав, що уряд Угорщини витратив “десятки та сотні мільйонів євро” на підтримку закладів охорони здоров’я, освіти, культури та церков в Україні.

Крім цього, Сійярто вкотре розкритикував санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії, бо вони, мовляв, не завдають шкоди Москві та найбільше б’ють виключно по європейцях.

Напередодні президентка ЄК Урсула фон дер Ляєн обговорила з президентом Володимиром Зеленським забезпечення фінансової підтримки України у найближчі місяці.

Очікується, що цього тижня вона запропонує ухвалити фінансовий пакет допомоги Україні від ЄС до €1,5 млрд щомісяця, загальним обсягом до €18 млрд.

Кошти надаватимуться у формі пільгових довгострокових кредитів, які покриватимуть також витрати на сплату відсотків і проведення реформ, необхідних для наближення до членства в ЄС.

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Джерело: Portfolio