Росія, ймовірно, втратила у війні проти України половину основних бойових танків і застосувала більшу частину високоточних ракет.

Як заявив заступник міністра оборони США з питань політики Колін Каль, це свідчить про великий стратегічний провал Кремля.

– Путін зазнав невдачі. Росія вийде з цієї війни слабшою, ніж вона була, – заявив Каль.

Він наголосив, що з початку повномасштабної війни РФ зазнала десятків тисяч втрат, що “на порядки” більше, ніж Радянський Союз в Афганістані.

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– Вони, ймовірно, втратили половину своїх основних бойових танків. Понад 80% сухопутних військ загрузли в Україні. Вони витратили більшість своїх високоточних боєприпасів, а санкції та експортний контроль дуже ускладнять відновлення їхніх збройних сил до того стану, в якому вони були до війни, – зазначив Каль.

Каль додав, що “Путін пішов на цю війну, намагаючись знищити Україну як незалежну, суверенну демократичну країну”, але програв.