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Факти / Світ / Росія

У Тольятті шукають тисячу охочих “служити” на окупованій території

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Російські військові
Фото: Dreamstime

До органів внутрішніх справ РФ у місті Тольятті Самарської області надійшло розпорядження набрати 1 тис. кандидатів для служби.

Така інформація є в розпорядженні Генерального штабу Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, РФ має намір перекинути їх “служити” на тимчасово окуповані території України.

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На хімічних підприємствах міста триває додатковий збір коштів для підтримки регіонального підрозділу.

– Це обурює працівників, у яких і без того щомісячно вираховують кошти на підтримку мобілізованих, які беруть участь у війні на території України, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

Тим часом російські окупанти продовжують зазнавати втрат на фронті.

За даними української сторони, загарбникам навіть довелось передати цивільну лікарню в тимчасово захопленому Джанкої під військовий шпиталь.

Відомо, що нині там перебуває до 800 поранених окупантів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 260-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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