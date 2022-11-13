Денисенко пояснив, чому Путін не позбавить посади Шойгу через невдачі на фронті

Листопад, 13 в 18:57

Президент Росії Володимир Путін зараз не збирається позбавляти посади міністра оборони Росії Сергія Шойгу, попри критику.

Про це в ефірі Радіо НВ розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

– Його вплив на армію і воєнні дії відносно невеликий, але все ж за ним стоїть Путін. Путін неодноразово давав зрозуміти, що не буде змінювати Шойгу. Це багато в чому вирівнює для нього ситуацію. І багато з тих, хто не поважає його або вважає його глибоко неефективним, змушені з ним миритися, тому що за ним стоїть Путін і не збирається його зливати, — каже Денисенко.

Він вважає, що Міноборони РФ — це не просто прізвище Шойгу, а величезний механізм, який дозволяє керувати необмеженими людськими і майже не обмеженими фінансовими ресурсами.

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