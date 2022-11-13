Денисенко пояснив, чому Путін не позбавить посади Шойгу через невдачі на фронті
Президент Росії Володимир Путін зараз не збирається позбавляти посади міністра оборони Росії Сергія Шойгу, попри критику.
Про це в ефірі Радіо НВ розповів радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
– Його вплив на армію і воєнні дії відносно невеликий, але все ж за ним стоїть Путін. Путін неодноразово давав зрозуміти, що не буде змінювати Шойгу. Це багато в чому вирівнює для нього ситуацію. І багато з тих, хто не поважає його або вважає його глибоко неефективним, змушені з ним миритися, тому що за ним стоїть Путін і не збирається його зливати, — каже Денисенко.
Він вважає, що Міноборони РФ — це не просто прізвище Шойгу, а величезний механізм, який дозволяє керувати необмеженими людськими і майже не обмеженими фінансовими ресурсами.
– Путін прекрасно розуміє, як працює система. І зараз прибрати Шойгу, поставити когось незрозумілого для нього, — це отримати можливість дуже серйозних проблем. Зокрема тієї, що армія на цьому етапі, під час війни, сильніша за ФСБ. Тому він дуже боїться будь-якого іншого, крім Шойгу, якому він 100% довіряє, — пояснив Денисенко.