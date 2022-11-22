У 2023 році Росія може застосувати в Україні іранські дрони власного виробництва – CNN

Листопад, 22 в 0:26

У 2023 році Росія може застосувати у війні проти України іранські дрони власного виробництва. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За даними видання, Іран та Росія уклали угоду про розгортання виробництва на початку листопада, і Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для безпілотників.

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Виробництво може розпочатися за кілька місяців, і “цілком можливо, що Росія зможе використовувати безпілотники на полі бою в Україні наступного року”.

Джерело CNN заявило, що процес виробництва ударних БПЛА “не складний порівняно з виробництвом іншої зброї”.

Повідомлення західних ЗМІ про те, що Іран готується відправити Росії балістичні ракети та додаткові дрони-камікадзе, “викликали стурбованість у Тегерані”.

Після цього іранський режим, ймовірно, “переглянув свій підхід на користь виробництва безпілотників у Росії, а не прямої передачі їх Іраном”.