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Факти / Світ / Росія

У 2023 році Росія може застосувати в Україні іранські дрони власного виробництва – CNN

Валентина Чорна, редакторка стрічки
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У 2023 році Росія може застосувати в Україні іранські дрони власного виробництва – CNN
Фото: УНІАН

У 2023 році Росія може застосувати у війні проти України іранські дрони власного виробництва.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За даними видання, Іран та Росія уклали угоду про розгортання виробництва на початку листопада, і Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для безпілотників.

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Виробництво може розпочатися за кілька місяців, і “цілком можливо, що Росія зможе використовувати безпілотники на полі бою в Україні наступного року”.

Джерело CNN заявило, що процес виробництва ударних БПЛА “не складний порівняно з виробництвом іншої зброї”.

Повідомлення західних ЗМІ про те, що Іран готується відправити Росії балістичні ракети та додаткові дрони-камікадзе, “викликали стурбованість у Тегерані”.

Після цього іранський режим, ймовірно, “переглянув свій підхід на користь виробництва безпілотників у Росії, а не прямої передачі їх Іраном”.

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