У 2023 році Росія може застосувати в Україні іранські дрони власного виробництва – CNN
У 2023 році Росія може застосувати у війні проти України іранські дрони власного виробництва.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.
За даними видання, Іран та Росія уклали угоду про розгортання виробництва на початку листопада, і Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для безпілотників.
Виробництво може розпочатися за кілька місяців, і “цілком можливо, що Росія зможе використовувати безпілотники на полі бою в Україні наступного року”.
Джерело CNN заявило, що процес виробництва ударних БПЛА “не складний порівняно з виробництвом іншої зброї”.
Повідомлення західних ЗМІ про те, що Іран готується відправити Росії балістичні ракети та додаткові дрони-камікадзе, “викликали стурбованість у Тегерані”.
Після цього іранський режим, ймовірно, “переглянув свій підхід на користь виробництва безпілотників у Росії, а не прямої передачі їх Іраном”.