Європарламент може внести ПВК Вагнера до переліку терористичних організацій

Листопад, 22 в 13:06

Депутати Європарламенту хочуть внести приватну військову компанію Вагнера в перелік терористичних організацій, оскільки її найманці, очолювані соратником російського диктатора Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, брали участь у конфліктах від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральної Африки.

Депутати від усіх парламентських груп 11 листопада надіслали відповідний лист президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі, країна якого головує в Раді.

У ньому європейські політики, посилаючись на постійні порушення вагнерівцями міжнародного права в Україні та їхню попередню участь в інших конфліктах, наголошують, що ПВК слід визнати терористичною організацією.

Зараз дивляться

Минулого тижня політичні групи Європарламенту погодили текст резолюції щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму.

У тексті буде рядок про те, що Європейський парламент “визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби”.