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Факти / Світ / Росія

Європарламент може внести ПВК Вагнера до переліку терористичних організацій

Валентина Летяк, редакторка стрічки
ПВК Вагнера
Фото: Depositphotos

Депутати Європарламенту хочуть внести приватну військову компанію Вагнера в перелік терористичних організацій, оскільки її найманці, очолювані соратником російського диктатора Володимира Путіна Євгеном Пригожиним, брали участь у конфліктах від України до Сирії, Судану, Мозамбіку та Центральної Африки.

Депутати від усіх парламентських груп 11 листопада надіслали відповідний лист  президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та прем’єр-міністру Чехії Петру Фіалі, країна якого головує в Раді.

У ньому європейські політики, посилаючись на постійні порушення вагнерівцями міжнародного права в Україні та їхню попередню участь в інших конфліктах, наголошують, що ПВК слід визнати терористичною організацією.

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Минулого тижня політичні групи Європарламенту погодили текст резолюції щодо визнання РФ країною-спонсором тероризму.

У тексті буде рядок про те, що Європейський парламент “визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби”.

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Джерело: Politico
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