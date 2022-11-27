Листопад, 27 в 7:36

Російські чиновники Південного федерального університету (ПФУ) у Ростові-на-Дону чинять тиск на африканських студентів, щоб ті пішли воювати проти України.

Про це американському виданню The Daily Beast розповіли троє студентів ПФУ.

За їхніми словами, студентів ось уже три місяці керівництво університету намагається завербувати африканців приєднатися до армії РФ або до ПВК Вагнера. Іноземцям обіцяють платити по 3000 та 5000 доларів.

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Студенти розповіли, що у разі відмови їм пригрозили підвищенням плати за навчання та забрати стипендії.

– Вони троє (представники вишу – Ред.), які приходили до нашого гуртожитку, дуже намагалися переконати нас воювати за Росію. Вони сказали, що ми можемо недовго повоювати в Україні, заробити стільки грошей, а потім повернутись до Росії, щоб продовжити своє навчання, — сказав The Daily Beast студент із Нігерії.

За його словами, представники університету також запевняють студентів, що деякі африканці вже воюють в Україні та заробляють добрі гроші.

— Вони хочуть, щоб ми повірили, що бойові дії в Україні дадуть нам фінансову вигоду, – сказав інший студент.

За словами іншого нігерійського студента вишу, вербувати на війну намагаються і співробітники російських служб безпеки у Ростові-на-Дону. Вони підходять до студентів просто на вулиці та починають умовляти.

Нігерійські студенти, які розмовляли з The Daily Beast, сказали, що не мають наміру воювати в Україні, але кажуть, що знають кілька інших студентів, які через фінансові труднощі розглядають таку пропозицію.

– Багато африканських студентів страждають і не можуть навіть прогодувати себе, бо їхні уряди не виплачують їм щомісячні стипендії. Деякі з моїх африканських друзів [в ЮФУ] кажуть, що вони, швидше за все, підуть на війну в Україні, якщо ситуація не покращає, — сказав The Daily Beast третій нігерійський студент у Росії.

Близько 2500 іноземних студентів навчаються у ПФУ, найбільшому науково-освітньому центрі на півдні Росії. Багато хто з цих студентів приїжджає з африканських країн, де деякі уряди співпрацюють з Російською Федерацією.

Нагадаємо, що 9 листопада 2022 року стало відомо про загибель на війні громадянина Замбії. Міністерство закордонних справ України звернулося із закликом до країн Африки, щоб вони вимагали від РФ припинити відправляти африканців на війну в Україні.