Співробітникам телеканалу Дождь можуть скасувати дозволи на проживання в Латвії – міністр оборони
Співробітникам російського телеканалу Дождь можуть скасувати дозволи на перебування в Латвії.
Про це заявив очільник Міноборони Латвії Артіс Пабрикіс.
– Я вважаю, що телеканал Дождь має переїхати в Росію з анулюванням виду на проживання. Чаша нашого терпіння переповнена, — написав він у Twitter.
За його словами, процес відкликання дозволу на перебування в країні вже розпочався.
Крім цього, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала Дождь на €10 тис. за карту, де Крим входить до складу РФ.
Раніше слова ведучого телеканалу Дождь про нібито допомогу російським військовим у війні проти України прокоментував очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.
Він наголосив на тому, що “хороші” і “погані” росіяни однакові.
Також міністр опублікував відео з уривком ефіру ТК Дождь від 1 грудня, де ведучий закликав глядачів повідомляти редакцію про проблеми мобілізованих.