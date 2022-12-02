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Співробітникам телеканалу Дождь можуть скасувати дозволи на проживання в Латвії – міністр оборони

Валентина Чорна, редакторка стрічки
тк дождь

Співробітникам російського телеканалу Дождь можуть скасувати дозволи на перебування в Латвії.

Про це заявив очільник Міноборони Латвії Артіс Пабрикіс.

– Я вважаю, що телеканал Дождь має переїхати в Росію з анулюванням виду на проживання. Чаша нашого терпіння переповнена, — написав він у Twitter.

За його словами, процес відкликання дозволу на перебування в країні вже розпочався.

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Крім цього, Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) оштрафувала Дождь на €10 тис. за карту, де Крим входить до складу РФ.

Раніше слова ведучого телеканалу Дождь про нібито допомогу російським військовим у війні проти України прокоментував очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

Він наголосив на тому, що “хороші” і “погані” росіяни однакові.

Також міністр опублікував відео з уривком ефіру ТК Дождь від 1 грудня, де ведучий закликав глядачів повідомляти редакцію про проблеми мобілізованих.

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