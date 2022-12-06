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Факти / Світ / Росія

Росія продовжує виробляти крилаті ракети попри західні санкції – NYT

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Ракети Х-101

Росія продовжує виробляти високоточні крилаті ракети, попри посилення західних санкцій.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на дані британської групи з дослідження озброєнь Conflict Armament Research.

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, виявлених у Києві після атаки 23 листопада.

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У звіті зазначається, що, як свідчить маркування на боєприпасах, одна з ракет була виготовлена цього літа, а інша – після вересня.

– Те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, як-от Х-101, свідчить, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали попри санкції. Або вона мала значні запаси компонентів до початку війни, – зазначають у виданні.

Під час чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва експерти з’ясували, що майже все сучасне російське військове спорядження, наприклад, зашифровані радіоприймачі та лазерні далекоміри, було зроблено з використанням західних напівпровідників.

Раніше в українській розвідці заявили, що запаси високоточних ракет у Росії впали до критичних за багатьма показниками. Проте в окупантів є ще багато ракет С-300.

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