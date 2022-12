З авіабази Дягілєво після вибухів зникли 9 бомбардувальників РФ: супутникові знімки

З російської авіабази Дягілєво в Рязанській області зникла деяка військова техніка.

Про це свідчать знімки сервісу Planet Lab за 7 грудня.

На відео із супутників можна помітити, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також не вистачає кількох літаків.

Причини зникнення літаків невідомі, проте у понеділок, 5 грудня, на аеродромі Дягілєва пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події спалахнув і вибухнув бензовоз.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs

— Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022