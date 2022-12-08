З авіабази Дягілєво після вибухів зникли 9 бомбардувальників РФ: супутникові знімки

Грудень, 07 в 23:19

З російської авіабази Дягілєво в Рязанській області зникла деяка військова техніка.

Про це свідчать знімки сервісу Planet Lab за 7 грудня.

– Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні, – написав у Twitter редактор агентства Радіо Свобода Марк Крутов.

На відео із супутників можна помітити, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також не вистачає кількох літаків.

Зараз дивляться

Причини зникнення літаків невідомі, проте у понеділок, 5 грудня, на аеродромі Дягілєва пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події спалахнув і вибухнув бензовоз.

1/6 Aftermath of the Ukrainian UAV attack against Dyagilevo air base near Ryazan on new @planet imagery, taken on Dec 7th. Damaged Tu-22M disappeared, leaving only a shadow on the tarmac. At least 9 other Tu-22m bombers moved away from the base, as well as some other planes. pic.twitter.com/efdutv5QUs — Mark Krutov (@kromark) December 7, 2022

Нагадаємо, що 5 грудня, в РФ відразу на двох аеродромах у різних областях сталися вибухи. В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що вибухи на російських аеродромах можуть зірвати кампанію Кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та енергомереж України.

Фото: скрін з відео