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Факти / Світ / Росія

З авіабази Дягілєво після вибухів зникли 9 бомбардувальників РФ: супутникові знімки

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
З авіабази Дягілєво після вибухів зникли 9 бомбардувальників РФ: супутникові знімки

З російської авіабази Дягілєво в Рязанській області зникла деяка військова техніка.

Про це свідчать знімки сервісу Planet Lab за 7 грудня.

– Пошкоджений Ту-22М зник, залишивши лише тінь на полігоні, – написав у Twitter редактор агентства Радіо Свобода Марк Крутов.

На відео із супутників можна помітити, що ще щонайменше 9 бомбардувальників Ту-22М зникли з бази, також не вистачає кількох літаків.

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Причини зникнення літаків невідомі, проте у понеділок, 5 грудня, на аеродромі Дягілєва пролунали вибухи. За даними російських ЗМІ, на місці події спалахнув і вибухнув бензовоз.

Нагадаємо, що 5 грудня, в РФ відразу на двох аеродромах у різних областях сталися вибухи. В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що вибухи на російських аеродромах можуть зірвати кампанію Кремля щодо завдання масованих ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та енергомереж України.

Фото: скрін з відео

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