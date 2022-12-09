Грудень, 09 в 12:12

США мають намір запровадити 9 грудня нові санкції проти Росії та Китаю через військову агресію в Україні, порушення прав людини та екологічних норм.

Як повідомили The Wall Street Journal чиновники, що знайомі з цим питанням, обмежувальні заходи пов’язані з використанням Росією іранських безпілотників в Україні, порушенням прав людини обома країнами й підтримкою Пекіном незаконного вилову риби в Тихому океані.

США заявляють, що мають на меті притягнути високопоставлених урядових, військових і ділових чиновників, звинувачених у порушенні прав людини й корупції, до відповідальності й стримати інших.

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Основна частина очікуваних санкцій має бути введена в межах Глобального закону Магнітського, названого на честь викривача, який помер у московській в’язниці після звинувачення чиновників у корупції.

Санкції передбачають заморожування будь-яких активів фігурантів у межах американської юрисдикції, заборону на їх в’їзд до США та заборону ділових відносин із ними. Для урядовців та представників бізнесу ці дії можуть ускладнити їхні міжнародні поїздки та фінансування. Обмежуючи доступ компаній до найбільших світових ринків, санкції можуть негативно вплинути на їхню діяльність, а в деяких випадках призвести до ліквідації.

Серед об’єктів санкцій – посадові особи, які відповідальні за російські фільтраційні табори для українців, що потрапили в полон, де, як стверджують правозахисні групи, як-от Human Rights Watch, військові катували людей та вчиняли інші воєнні злочини.

Окремо від санкцій Магнітського американська адміністрація також планує вдарити по декількох російських підприємствах оборонної промисловості, пов’язаних з переданням іранських військових безпілотників, які Москва використовувала для атак на цивільну інфраструктуру України.

Караючи Росію за купівлю іранських безпілотників, США заявляють, що мають на меті зірвати розгортання зброї, яка тероризує населення України.

Крім того, США підготували санкції проти Центральної виборчої комісії Росії, що керує виборчою системою, яку західні офіційні особи широко засуджують як шахрайську і яка забезпечила президенту Володимиру Путіну, колишньому шпигуну, контроль над країною протягом майже чверті століття.

Нагадаємо, Британія запровадила санкції проти чиновників РФ, які відповідальні за вербування в’язнів до ПВК Вагнера.