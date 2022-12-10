Путіну потрібні не переговори, а дискредитація України в очах Заходу – ISW

Грудень, 10 в 7:52

Російський диктатор Володимир Путін продовжує закликати до переговорів, щоб позбавити Україну підтримки західних партнерів, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

В ISW нагадали про його вчорашній виступ на саміті Євразійського економічного союзу в Бішкеку, де він сказав, що процес врегулювання затягнеться, пояснюючи свою попередню заяву про підготовку Росії до тривалої війни.

– Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів, і, ймовірно, прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для діалогу, щоб дати російським військам час для відновлення, таким чином позбавляючи Україну ініціативи, – наголошують аналітики.

Водночас, на їхню думку, угода про припинення вогню малоймовірна, оскільки насправді ні РФ, ні Україна до неї не готові

Зараз дивляться

– Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню передусім як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ небажаючим розмовляти, – підсумували в ISW.

Напередодні аналітики ISW висловили думку про те, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, готує росіян до затяжної, виснажливої війни в Україні, аналізуючи його заяви під час засідання Ради з розвитку громадянського суспільства та прав людини.

Джерело: ISW