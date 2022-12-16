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Факти / Світ / Росія

Путін 19 грудня поїде до Білорусі на зустріч із Лукашенком

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Путін 19 грудня поїде до Білорусі на зустріч із Лукашенком
Фото: Getty Images

У понеділок, 19 грудня, відбудеться робоча поїздка президента РФ Володимира Путіна до Білорусі.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Наголошується, що російського диктатора запросив самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.

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У Кремлі розповіли, що сторони планують обговорити ключові питання щодо розвитку російсько-білоруського стратегічного партнерства.

А ще Путін та Лукашенко поговорять про взаємодію в рамках Союзної держави, а також обговорять актуальні теми міжнародного та регіонального порядку денного.

Нагадаємо, що 13 грудня Лукашенко оголосив про раптову перевірку бойової готовності армії Білорусі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що білоруські війська навряд чи зараз атакуватимуть Україну.

В Міноборони Великої Британії також вважають, що білоруські та російські підрозділи, які проводять навчання на території Білорусі, навряд чи спроможні на новий наступ на Північ України.

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