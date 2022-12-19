Грудень, 19 в 12:49

Українські військові проводять операції на території Росії. Для цього вони використовують різні засоби.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Такі операції дуже складні і вимагають серйозної підготовки, тому що російські військові об’єкти добре охороняються, – сказав він.

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Скібіцький наголосив, що цілями ЗСУ є лише військові об’єкти.

– Це об’єкти збройних сил РФ, з яких здійснюються удари по Україні, зокрема логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів, – додав представник ГУР.

Останнім часом у Росії часто спалахують пожежі та лунають вибухи. Так, у п’ятницю, 18 грудня, в Іркутській області РФ спалахнула установка на Марківському нафтогазоконденсатному родовищі. Повідомлялось, що площа пожежі — близько тисячі квадратних кілометрів.

Уночі 15 грудня сталася пожежа на промисловому майданчику Ангарської нафтохімічної компанії в Іркутській області РФ.