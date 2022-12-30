Той, що провалив наступ на Київ: що відомо про нового командувача в армії РФ

Грудень, 30 в 14:07

Британські розвідники слідом за своїми українськими колегами повідомляють про зміну керівництва в Західному угрупованні військ РФ.

У розвідки Міноборони Великої Британії теж є інформація, що генерал-полковника Сергія Кузовльова на цій посаді замінив генерал-лейтенант Євген Нікіфоров.

Тож Нікіфоров стане вже щонайменше четвертим командиром формування з часу повномасштабного вторгнення.

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За даними британської розвідки, Євген Нікіфоров ще як керівник штабу Східного угруповання військ, імовірно, брав активну участь у плануванні провальної спроби наступу на Київ через Чорнобильську зону.

Тепер вже як новому командувачу Західного угруповання військ РФ Євгену Нікіфорову, очевидно, доручили утримувати правий фланг армії Росії – навколо Кремінної та Сватового в Луганській області.

– Нікіфоров бере на себе важливу оперативну роль, тому що обидві сторони можуть розпочати наступ у цьому секторі, – припускають у британській розвідці.

Водночас у розвідці Міноборони Великої Британії не могли не відзначити, що ротація серед вищого командування РФ свідчить про внутрішні розбіжності щодо бачення того, як Міністерство оборони Росії має вести війну.

Нагадаємо, що, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, Євген Нікіфоров обійняв посаду командувача Західного військового округу 26 грудня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 310-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Ministry of Defence

Фото: ГУР