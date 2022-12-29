Грудень, 29 в 11:51

У четвер зранку, 29 грудня, в районі авіабази Енгельс повітряно-космічних сил Росії (Саратовська область) пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали та Управління стратегічних комунікацій ЗСУ (СтратКом ЗСУ).

Згідно з наявною інформацією, мешканці міста Енгельс, біля якого розташована авіабаза, повідомляють про вибухи у районі військового аеродрому. У населеному пункті лунає повітряна тривога.

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Місцеві Telegram-канали твердять, що “ймовірно, спрацювали системи ППО”.

– Коли у страху великі очі. Енгельс, як справи? Чим ми можемо допомогти? – зазначається в повідомленні СтратКому ЗСУ.

Російські пропагандистські ЗМІ із посиланням на губернатора Саратівської області Романа Бусаргіна твердять, що на території Енгельського району “спрацювала система ППО” та був знищений “невідомий об’єкт”. На місце виїхали російські оперативні служби.

Варто зазначити, що аеродром Енгельс є стратегічним для РФ. Він є базою для бомбардувальників, зокрема місцем базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. Саме з цього аеродрому неодноразово злітали російські літаки для завдання ударів по території України.

Проте після серії вибухів на авіабазі в Енгельсі російські окупанти розосередила свою стратегічну авіацію, передислокувавши літаки на інші аеродроми.

Вибухи на аеродромі в Енгельсі лунають щонайменше втретє з початку грудня. Вперше про атаку безпілотника на російські авіабазу повідомлялося 5 грудня. Тоді були пошкоджені кілька стратегічних бомбардувальників Ту-195.

Більш масштабна атака сталася в ніч на 26 грудня. Тоді на військовому аеродромі в Енгельсі пролунали потужні вибухи. З неофіційних джерел відомо про пошкодження щонайменше 5 літаків. Є загиблі та поранені, зруйнована диспетчерська вежа. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Фото: Maxar Technologies