Путін заявив, що РФ нібито готова до миру, але з урахуванням “нових територіальних реалій”

Січень, 05 в 15:42

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва готова до діалогу про мир за умови відмови України від окупованих територій у відповідь на заклик президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана до припинення вогню.

Намісник Кремля заявив, що РФ нібито відкрита до діалогу щодо війни, але Києву треба враховувати “нові територіальні реалії”.

У пресслужбі Путіна заявили, що він говорив президенту Туреччини про “деструктивну роль Заходу”, який “накачує Україну озброєннями”.

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Але при цьому він начебто знову заявив про “відкритість РФ до діалогу”, але за “певних умов”. Зокрема диктатор цинічно заявив, що Києву треба врахувати “нові територіальні реалії”.

5 січня стало відомо, що президент Туреччини Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонні переговори з Путіним. Однією з тем бесіди була війна в Україні.

У пресслужбі глави турецького лідера заявили, що Ердоган наголосив, що заклики до миру і переговорів мають бути підкріплені одностороннім припиненням вогню і баченням справедливого врегулювання.

Також під час розмови Ердоган нагадав, що переговори щодо зернового коридору, обміну полоненими та створення безпечної зони навколо Запорізької АЕС принесли позитивні результати.